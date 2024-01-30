نجاح طبي تونسي جديد بالمستشفى العسكري ببنزرت

تم اليوم الثلاثاء وامس الاثنين اجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة لأول مرة في تونس لإزالة دوالي الساقين/varice / دون جراحة او تخدير وذلك بقسم الاشعة بالمستشفى العسكري ببنزرت .وقد تولى اجراء هذه العمايات الدكتور العميد طبيب سامي الكوكي وبمشاركة الدكتور التشيكي thomas bùrès ،وثلة من الإطارات الطبية وشبه الطبية العسكرية .

وقال الدكتور العميد طبيب سامي الكوكي ان العمليات الجراحية شملت 8 اشخاص وكللت جميعها بالنجاح التام حيث تم خلالها اعتماد لأول مرة في تونس تقنية جديدة دون جراحة او تخدير مسبق وهي تقنية قسطرة دوالي الساقين والتي تسمى بالتقنية الميكانيكية مع إضافة دواء ملصق للاوعية الدموية المريضة من دون ازالتها مثلما كان يجرى في العمليات الجراحية ا السابقة .

وبين الدكتور الكوكي ان هذه التقنية الجديدة تمثل عنوانا إضافيا للنجاحات الطبية والصحية التونسية عالميا ، باعتبار ما لها من منافع صحية عديدة على المريض ، علاوة على سرعة اجرائها حيث لم تتجاوز العملية الواحدة النصف ساعة كماا ان معالجة الاوعية المريضة وإزالة الانتفاخ بها دام بين 6 و 10 دقائق .

ولاحظ ان 15 بالمائة من التونسيين النشيطين يعانون بدرجات ومستويات متفاوتة من مرض دوالي الساقين ولاسيما منهم من يعتمدون في عملهم على الوقوف او السياقة لمسافات طويلة ومنهم حاملو الزي من جميع الاختصاصات من العسكريين و الوحدات الأمنية والديوانية وغيرهم من الشرائح المهنية المدنية والأشخاص المتقدمين في السن من الجنسين 0

واكد ان هذه التقنية ستؤدي الى القطع مع تقنية الجراحة المعتمدة سابقا والتي اصبحت الاستثناء في عملية مداواة هذا المرض .

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