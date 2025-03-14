نجاح طبي جديد… استئصال دقيق لورم دماغي بتقنية مُتطورة في صفاقس

نجح فريق طبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس،بقيادة الأستاذ زاهر بودوارة، في استئصال دقيق لورم دماغي باستخدام المجهر الجراحي والتقنية المتطورة Fluorescéine.

ويعكس هذا الإنجاز، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، الخميس، إستراتيجية الدولة في تحديث المنظومة الصحية ،ودعم البحث الطبي ،وتعزيز التكوين المستمر للكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.

وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، نجاح العملية وأن المريض في حالة جيدة، مما يؤكد كفاءة الفرق الطبية التونسية والتطور المستمر للتقنيات الجراحية في البلاد، وفق نص البلاغ.

كلمات البحث :صفاقس;نجاح طبي;ورم دماغي