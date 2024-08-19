نجاح طبّي جديد بالمستشفى الجامعي الرابطة

حقّق الفريق الطبّي والصحّي بقسم القلب بالمستشفى الجامعي الرابطة إنجازا طبّيا جديدا هو الأوّل من نوعه في شمال إفريقيا.

ويتمثّل هذا الإنجاز الذّي تحقّق صباح اليوم الاثنين 19 أوت 2024 تحت إشراف الأستاذين محمد سامي مورالي وسناء والي في استئصال الارتجاف الأذيني «Ablation de fibrillation atriale » عبر التّقنية الحديثة «Farapulse» وذلك من خلال جهاز « Générateur d’electroporation »المتطوّر لاستئصال الارتجاف الأذيني وعلاج نبض القلب المضطرب والسّريع لدى المرضى.

ويذكر أنّ هذا الجهاز تمّ اقتناؤه من طرف وزارة الصحّة وبتمويل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار الشّراكة مع المستشفى الجامعي الرابطة لتعزيز الخدمات الاستشفائيّة والعلاجيّة المتطوّرة بالقطاع الصحّي العمومي.

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