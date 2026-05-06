نجاح عمليات زرع أعضاء من متبرّع متوفّى دماغيّا بالمهدية

تمّ موفى الأسبوع المنقضي، في إنجاز طبي وإنساني جديد، نقل أعضاء من متبرّع متوفّى دماغيًا بولاية المهدية، بعد موافقة عائلته في موقف نبيل يجسّد أسمى معاني التضامن والتآزر.

وقد جرت العملية في إطار تنسيق محكم بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، حيث تمّ تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية، بما مكّن من التدخل في آجال قياسية وضمان أفضل ظروف النجاح.

وقد أسفرت هذه العملية عن:

إجراء زراعة قلب بمستشفى الرابطة.

إجراء زراعتين للكلى لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار.

ويؤكد هذا الإنجاز مجددًا قدرة المستشفيات العمومية على تقديم خدمات صحية عالية الاختصاص، وجاهزيتها لإنقاذ الأرواح متى توفرت كل شروط التنسيق والتعبئة.

