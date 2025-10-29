نجاح عملية استئصال ورم دماغي بمستشفى الصادق المقدم بجربة

سجّل المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة من ولاية مدنين نجاحا طبيّا نوعيّا تمثّل في استئصال ورم دماغي لمريض في العقد السادس من عمره، وهي المرة الأولى ينجز فيها هذا النوع من العمليات على مستوى المستشفيات الجهوية وبالجنوب الشرقي، وفق جراح الأعصاب الذي أجرى العملية الدكتور مالك بورقو.

واعتبر المصدر ذاته، في تصريح لـ « وات »، أنّ هذه العملية تمثّل نجاحا طبيا باهرا يبرهن على أهمية الكفاءات التونسية، ويؤكد أن ضعف الإمكانيات ومحدودية الموارد لا تقف عائقا أمام مثل هذه الإنجازات.

وأوضح أنّ العملية تمثلت في استئصال ورم على مستوى الدماغ استغرقت 4 ساعات وكلّلت بالنجاح وبشفاء المريض الذي قدم إلى المستشفى في حالة استعجالية استوجبت إخضاعه للجراحة، وذلك بعد إجراء كل الفحوصات اللازمة له والتأكد من توفر الظروف المناسبة.

وأشار إلى أن هذه العملية وإن كانت الاولى من نوعها بالمستشفى، الا انه توصل من موقع عمله في مستشفيات أخرى بالعاصمة، قبل الالتحاق بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة منذ ما يقارب 4 اشهر، الى القيام بعدة عمليات استعجالية مماثلة.

وأكد أن جراحة الأعصاب متطوّرة ومتقدّمة في تونس إلا انّ إجراءها يقتصر على المراكز الجامعية بسوسة وتونس والمنستير وصفاقس والمستشفى العسكري، وهي المرة الأولى التي يُجرى فيها هذا النوع من الجراحة في المستشفى الجهوي بجربة، ما خلق أملا لدى المرضى بتجنيبهم عناء التنقل وتقريب الخدمات الطبية منهم وخاصة الدقيقة منها، حسب قوله.

ولفت إلى أن نجاح هذه العملية من شأنه فتح الباب أمام إنجاز 70 بالمائة من العمليات المماثلة على مستوى الدماغ والعمود الفقري، مع الاقتصار على المراكز الجامعية في بعض العمليات المعقدة.

ولفت إلى أن المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة لا يتوفر على قسم لجراحة الاعصاب ما يضطر الى اقامة المرضى بقسم جراحة العظام، داعيا إلى توسيع اقسام جراحة الاعصاب بمختلف جهات الجمهورية للإحاطة اكثر بالمرضى وتسهيل العلاج وتجنيبهم عناء التنقل وتخفيف العبء عن المستشفيات الكبرى.

كلمات البحث :استئصال;جربة;مستشفى الصادق المقدم;ورم دماغي