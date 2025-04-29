نجاح عملية زرع كبد لطفل بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير

تمكّن الفريق الطبي لقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، مؤخرا، من إجراء عملية زرع كبد لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، تبرع له والده بجزء من كبده، وفق بلاغ لوزارة الصحة.

وجرت هذه العملية الدقيقة بالتعاون مع فريق مختص من مستشفى “Necker” بفرنسا وتحت إشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، وبمشاركة طواقم طبية وشبه طبية متعددة الاختصاصات، حيث تكللت العملية بالنجاح الكامل.

ويخضع كل من الطفل ووالده حاليا للمتابعة الطبية الدقيقة، وقد بدأ كلاهما يتماثل للشفاء، في انتظار استكمال فترة النقاهة تحت المراقبة الطبية.

ويُعد هذا النجاح شهادة جديدة على كفاءة الإطارات الطبية التونسية وحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال زراعة الأعضاء، مما يعزّز مكانة تونس كرائدة إقليميا في هذا الاختصاص الدقيق.

كلمات البحث :المنستير;زرع كبد;طفل;مستشفى فطومة بورقيبة