نجاح عمليّة استئصال ورم بالفص السفلي للرئة اليسرى

تواصل الفرق الطبّية التّونسيّة في المؤسسات الاستشفائية العمومية سلسلة نجاحاتها في مجال أمراض جراحة الصدر والقلب والشرايين، حيث قام قسم جراحة الصدر والقلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس مؤخراً بإنجاز طبي جديد هو الأول من نوعه في تونس.

ويتمثّل هذا النّجاح في إجراء عمليّة استئصال ورم بالفص السفلي للرئة اليسرى والذي يمتد إلى الأذين الأيسر عن طريق تنظير الرئة أحادي الفتحة (lobectomie inférieure gauche élargie à l’oreillette gauche par vidéo thoracoscopie uniportale).

وكلّلت هذه العملية الدقيقة بالنّجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية لجراحة الصدر بقسم جراحة الصدر والقلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وقد تمكن المريض من مغادرة المستشفى بحالة جيدة بعد أيام من إجراء هذه العملية الدقيقة.

كلمات البحث :استئصال ورم;رئة;عملية