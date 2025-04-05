نجاح عمليّتي زرع قلب وكبد في يوم واحد بمستشفى الرابطة ومستشفى المنجي سليم بالعاصمة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن نجاح فرق طبية تونسية في إجراء عمليتين لزرع أعضاء في نفس اليوم، وذلك بفضل تبرع من شخص في حالة موت دماغي.

وتتمثل عمليتا زرع الأعضاء في زرع قلب بالمستشفى الجامعي الرابطة وزرع كبد بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، وفق ما أفادت به الوزارة في بلاغ لها، مضيفة إن هذا النجاح جاء نتيجة تنسيق محكم بين المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والفرق الطبية، وبدعم من الطواقم العاملة بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، التي ساهمت في كل مراحل التحضير والتنفيذ.

وعبرت الوزارة عن تقديرها للمتبرع الكريم وعائلته، التي « منحت الأمل في حياة جديدة لمرضى في أمسّ الحاجة »، متوجهة بالشكر لكل العاملين في القطاع الصحي على جهودهم المتواصلة في إنقاذ الأرواح.

وأكدت أن التبرع بالأعضاء هو تبرع بالحياة، مشيرة إلى أن تونس أثبتت مرة أخرى تميزها في هذا المجال.

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