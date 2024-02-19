نجلاء عبروقي: «سيتم تركيز كافة المجالس المُنتخبة في موفى أفريل على أقصى تقدير»

أعلنت عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نجلاء عبروقي في تصريح للاذاعة الوطنية يوم الأحد، بأنه فور انتهاء فترة تبليغ أحكام الطور الأولي للنتائج الاولية للدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية تتنطلق آجال التقاضي في الطور الثاني .

وأشارت العبروقي الى أن 6 قضايا وقع فيها رفض الطّعون شكلاً و5 قضايا وقع فيها رفض الطّعون أصلاً إضافة إلى قضيّتين تتعلّقان بتغيير النتائج وبإلغاء قرار الهيئة وتعديل النتائج الأولية وهما (الدائرة الانتخابية سرديانة – السبيخة من ولاية القيروان والدائرة الانتخابية منزل شاكر من ولاية صفاقس).

كما أفادت عضو الهئية نجلاء عبروقي أنه مع موفي شهر أفريل المقبل على أقصى تقدير سيتم تركيز كافة المجالس المنتخبة من مجالس محلية وجهوية وأقاليم وصولا الى الغرفة التشريعية الثانية وهي مجلس الجهات والأقاليم .

وأشارت العبروقي الى أن المجالس المحلية في حدود 279 مجلس و 24 مجلس جهوي و 5 مجالس أقاليم وهو مسار ستشرف عليه الهيئة، وفق قولها .

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