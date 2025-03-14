نحو إحالة الملعب البلدي الشاذلي زويتن لوزارة الرياضة

إنعقدت اليوم الجمعة 14 مارس 2025، جلسة عمل بإشراف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي وبحضور والي تونس عماد بوخريص والمكلفة بتسيير الديوان نرجس بالطيفة وكاتب عام بلدية تونس +لطفي الدشراوي والمندوب الجهوي للشباب والرياضة نزار العوسجي ومدير عام الحي الوطني الرياضي قيس بوزيان، للتداول حول الآليات الفنية والقانونية لإحالة التصرّف واستغلال الملعب البلدي الشاذلي زويتن ووضعه على ذمّة وزارة الشباب والرياضة، ليتمكّن بذلك، الحيّ الوطني الرياضي، من إيجاد بدائل للملعب الأولمبي برادس في ظل ما يواجهه من ضغط مباريات البطولة الوطنية والمسابقات القارية.

وتناولت الجلسة الخطوات التنفيذية لإعداد مشروع الاتفاق لعملية الإحالة، بين الحي الوطني الرياضي وبلدية تونس، على أن يتمّ عرضها على مصالح التشريع برئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية وأن يكون ملعب الشاذلي زويتن بداية من الموسم الرياضي القادم تحت تصرف وزارة الشباب والرياضة، ليستعيد هذا الصرح الرياضي بريقه، ويسترجع جمهوره، لما له من رمزية تاريخية لدى الجماهير التونسية والذاكرة الوطنية.

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