نحو استراتيجية وطنية للتكفل بمرض هشاشة العظام

استقبل وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، ممثلين عن الجمعيّة التّونسيّة لمقاومة داء المفاصل لعرض مشروع الاستراتيجية الوطنيّة للتقصّي والتكفّل بمرض هشاشة العظام .

وقد ركّز اللّقاء على الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة للمرضى وإحداث مراكز متابعة الكسور للوقاية الثانوية وضمان النفاذ العادل إلى العلاج والأدوية، بالإضافة إلى إرساء سجل وطني للكسور لتحسين التخطيط ودعم التكوين والبحث العلمي والتوعية فضلا عن بعث Diplôme Inter-Universitaire (DIU) في أمراض هشاشة العظام بكليات الطب لتأهيل أطباء مختصين.

وأكّد وزير الصحّة على ضرورة اعتبار هشاشة العظام أولوية صحية وطنية، مؤكداً أنّ التشخيص المبكر والتكفل الشامل يجب أن يشمل كل الجهات في إطار مقاربة عادلة.

كلمات البحث :استراتيجية وطنية;تكفل;هشاشة العظام