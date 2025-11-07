نحو اطلاق ماجستير في «الصحة الواحدة» بين منظمة الصحة العالمية وكليتي الطب والطب البيطري بتونس

أعلنت منظمة الصحة العالمية بتونس عن مشروع ماجستير في « الصحة الواحدة » سيتم إطلاقه بالشراكة مع المدرسة الوطنية للطب البيطري وكلية الطب بتونس

وبيّنت المنظمة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّ هذا الماجستير سيكون نموذجا للتكامل بين القطاعات الأكاديمية والبيئية والصحية، بما يرسّخ نهج الوقاية والاستعداد لمجابهة التحديات الصحية المعقّدة.

ووفق البلاغ، تمّ عرض المشروع خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد مؤخرًا بمقرّ وزارة الصحّة، في إطار تعزيز التعاون بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسات التعليم الطبي، بهدف تطوير التكوين، ودعم البحث العلمي، وتشجيع الابتكار في مجالات الصحّة العمومية.

كما تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على تعزيز الشراكات البحثية، وإنشاء مراكز تدريب وتعاون جديدة بين الجامعات والمنظمة.

وتناول الاجتماع عدّة محاور أساسية، من أبرزها مقاربة « الصحة الواحدة – One Health » التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما يعزز نهجًا شاملاً لحماية الصحّة العامة، إلى جانب التأكيد على مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) من خلال خطة وطنية متكاملة وبرامج توعوية وتكوينية موجّهة للطلبة والممارسين في القطاع الصحي.

وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحّة العالمية لشرق المتوسّط، حنان بلخي، بالمناسبة، على أهمية إدراج الطب الوقائي في المناهج الجامعية، مشدّدة على أنّ الوقاية تمثّل الركيزة الأساسية لأي نظام صحي فعّال ومستدام

