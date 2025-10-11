نحو دعم إبرام اتفاقيات تعاون بين الجامعات التونسية والتركية



تمّ، خلال جلسة عمل انعقدت السبت بتونس، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، وبحضور ممثلين عن قطاع التعليم العالي التركي، الاتفاق على دعم إبرام اتفاقيات تعاون بين الجامعات التونسية والتركية تشمل مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي والإشراف المشترك، مع التركيز على التخصصات ذات الأولوية المشتركة.

وانعقدت الجلسة على هامش الدورة الخامسة لملتقى رؤساء الجامعات العربية والتركية، الذي تحتضنه تونس، بحضور رئيس مجلس التعليم العالي التركي، إيرول أوزفار، وسفير تركيا بتونس، أحمد مصباح دميرجون، ورئيس اتحاد جامعات أوراسيا، مسرف أيدن، إلى جانب عدد من إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وثمّن الجانبان نتائج التعاون القائم بين البلدين، ولا سيما المشاريع البحثية المشتركة في مجال البحث العلمي، مؤكدين على ضرورة مزيد دعم هذا التعاون من خلال إحداث هيئة مشتركة تُعنى بمتابعة اتفاقيات الشراكة والعمل على توسيعها لتشمل الجامعات ومراكز البحث العلمي.

كما تم التأكيد على أهمية وضع برامج بحثية مشتركة في مجالات ذات اهتمام مشترك، وتعزيز الإشراف المزدوج على أطروحات الدكتوراه بما يساهم في الارتقاء بجودة التكوين وتشجيع النشر العلمي المشترك.

كما شدّد المشاركون على ضرورة تبادل الخبرات بين الهياكل الأكاديمية والبحثية، وتطوير التعاون الجامعي في مجالات ذات أولوية على غرار الطب والزراعة وتكنولوجيا المعلومات واللغات والتعليم عن بُعد، من خلال إرساء برامج مشتركة وتبادل أكاديمي فعّال.

وتمّ، خلال الجلسة، التباحث حول سبل دعم تنقّل الطلبة والأساتذة والباحثين بين البلدين، وتعزيز برامج تعليم اللغتين العربية والتركية، إلى جانب استقبال الطلبة الأتراك لتعلّم اللغة العربية في معهد بورقيبة للغات الحيّة.

