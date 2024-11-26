نزار يعيش: الاستثمار في العلم هو الوحيد الذي يخول للدول العربية الخروج من ضعفها

أكد وزير المالية السابق والخبير الدولي محمد نزار يعيش في المؤتمر الأخير للذكاء الاصطناعي المنظم من قبل الالكسو ALECSO وشهد حضور 20 دولة، أن التعاون في مجال العلم أساسي للانطلاق الحقيقي للبلدان العربية، مشددا على أن الاستثمار في العلم هو الوحيد الذي يخول لهذه الدول الخروج من الضعف الذي ترزح تحت وطأته.

واعتبر الوزير أن هناك مشكل حوكمة بين الدول العربية، لذلك لا بد من الارتقاء لنظام حوكمة آخر، على ألاّ يقتصر التعاون العربي بين الدول و المؤسسات على التنسيق فقط وتنظيم المؤتمرات، مؤكدا أن الإبقاء على نظام الحوكمة الحالية سيكون خطأ إستراتيجيا فادحا لنا و لأبنائنا.

وذكّر وزير المالية السابق أن يوم غد الأربعاء موعد مهم للتعليم في الدول العربية، إذ ستنطلق أشغال المؤتمر العربي للتعليم العالي و البحث العلمي مع الالكسو و وزراء و خبراء في الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن المؤتمر هام في فترة حساسة يمر بها العالم بأسره و العالم العربي خصوصا مع وجود تغيرات جذرية تحت وقع الذكاء الاصطناعي و غيره.

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