نزار يعيش: تسليم حاسوب فائق السرعة لوزارة التعليم العالي سيمكّن من استعمال منظومة «علم» الجديدة

أعلن وزير المالية السابق محمد نزار يعيش في تدوينة له مساء اليوم الاثنين، أنه تم اليوم تسليم حاسوب فائق السرعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الذي سيمكّن من استعمال المنظومة الجديدة « علم » وهي مكتبة رقمية مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

ستسمح منظومة « علم » بمد جميع الطلبة والأساتذة الجامعيين في جميع الاختصاصات في التعليم العالي (طب، هندسة، حقوق، علوم إنسانية، …) بكتب و دروس و محاضرات و اطروحات الدكتوراه و غيرها باستعمال الحاسوب او الهاتف الجوال بنظاميه Android و iOS. و ستمكن منظومة الذكاء الاصطناعي بالتفاعل مع الطلبة و الاجابة على أسئلتهم والتأكد من فهمهم (و ليس فقط الحفظ) و إقتراح كتب حسب كل طالب و تحديد أهداف فردية للتعلم كما ستمكن من التواصل و التباحث بين الطلبة و الأساتذة.

وأبرز الوزير بأن كل المحتوى سيكون مجانا لجميع الطلبة في جميع الجامعات العمومية التونسية، معربا عن أمله الكبير في أن تنطلق هذه المنظومة الجديدة مع بداية السنة الدراسية القادمة .

وقال الوزير في نص تدوينته، بأنه إحداث هذه المنظومة و تمويلها كان من خبرات تونسية تشتغل في شركتي Instadeep و Clusterlub و غيرها من الخبرات التونسية ذات الاحساس الوطني الكبير و التي رأت أهمية هذا التحول الهام في العالم و أهمية تزويد بلادنا بهذه القدرات.

وسيتم تباعا تسليم البرمجة الأصلية Code Source للوزارة لتكون بذلك منظومة ذكاء اصطناعي تونسية و سيادية و تحت المباشرة و التصرف التام للوزارة و الأساتذة في تونس.

و سيمكن هذا البرنامج، وفق الوزير، من فتح آفاق جديدة للبحث العلمي و التكوين المهني و للشركات الناشئة Start-ups.

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