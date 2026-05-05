نزار يعيش: تونس لديها كل المقومات لتحقيق نقلة نوعية في الانتقال الطاقي

أكد الخبير الدولي ووزير المالية الأسبق محمد نزار يعيش خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى المسؤولية المجتمعية للشركات اليوم الثلاثاء، ضرورة تحقيق الانتقال الطاقي في تونس خاصة وأن بلادنا تمتلك كل المقومات اللازمة لذلك.

وأبرز الوزير أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في تونس، عبر استغلال جزء من الصحراء التونسية، يُقدَّر بثلاثة إلى أربعة بالمائة من مساحتها لإقامة مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة الشمسية باستخدام تقنيات الألواح الفوتوفولطية.

وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك ربط تونس بأوروبا عبر كابل كهربائي عالي الجهد (HVDC)، مما يتيح تصدير الطاقة بأسعار تنافسية، تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني .

وشدد الوزير على أن المشروع يعزز السيادة الطاقية ويُساهم في تقليص العجز التجاري ويُقوي مخزون تونس من العملة الصعبة، فضلا عما سيُحققه من ارتفاع الناتج القومي الخام وتقليص المديونية وخفض الضغط على ميزانية الدولة.

