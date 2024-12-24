نسبة إمتلاء السدود تقدّر بـ21.7 بالمائة من إجمالي قدرتها

بلغ معدل إمتلاء السدود التونسيّة، إلى حدود الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مستوى 21،7 بالمائة من إجمالي قدرتها، وفق ما أظهرته معطيات اخيرة، نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وتقدّر مدخرات تونس من المياه بالسدود ب508،557 مليون متر مكعب، أي بتراجع بنسبة 18،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، إذ كانت في حدود 623،099 مليون متر مكعب.

ومقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2021 /2022 /2023) ، والمقدّر ب728 مليون متر مكعب، فإنّ كميّة المياه، الحالية، المتوفرة بالسدود التونسيّة، شهدت تراجعا بنسبة 30،2 بالمائة. واعتمادا على معطيات المرصد يمكن ملاحظة تفاوت في نسب إمتلاء السدود من منطقة إلى أخرى. وتقدّر هذه النسبة ب24،8 بالمائة بسدود الشمال، وتصل الكميّات من المياه إلى 454،430 مليون متر مكعب أي ما يمثل 89 بالمائة من المياه المتوفرة بالسدود بكامل البلاد. في المقابل فإنّ السدين المتواجدين بالوسط وبالوطن القبلي فإنّ نسبة إمتلائها لم تتخط على التوالي 10،4 بالمائة و11،9 بالمائة. وفي ما يتعلّق بالمياه الواردة على السدود المسجلة، الثلاثاء، فقد بلغت 11،750 مليون متر مكعب منها 11،6 مليون متر مكعب وردت على سدود الشمال. في ما بلغ إجمالي الاستعمالات من المياه خلال اليوم ذاته 1،259 مليون متر مكعب.

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