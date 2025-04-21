نسبة امتلاء السدود تبلغ 36.5 بالمائة إلى حدود 16 أفريل الجاري

بلغت نسبة امتلاء السدود التونسية، إلى حدود يوم 16 أفريل 2025، حوالي 36.5 بالمائة، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.

وأبرز المرصد الوطني للفلاحة في معطيات نشرها، الاثنين، ضمن نشرية اليقظة لشهر افريل 2025، أن نسبة امتلاء سدّ سيدي سالم بلغت 7ر21 بالمائة في حين ناهزت هذه النسبة 3ر71 بالمائة في سدّ سيدي البراق.

وسجّل المخزون الجملي للسدود تحسنا بنسبة 4 بالمائة ليبلغ مستوى 3ر865 مليون متر مكعب، مقابل 8ر832 مليون متر مكعب، في الفترة ذاتها من سنة 2024. وبلغ معدل المخزون الجملي للسدود المسجل في نفس اليوم طيلة السنوات الثلاث الأخيرة نحو 5ر889 مليون متر مكعب.

وتستأثر سدود الشمال بنسبة 4ر90 بالمائة من المخزون الجملي للسدود، ليبلغ 4ر782 مليون متر مكعب، بينما يتواجد 3ر7 بالمائة من هذا المخزون الجملي في الوسط (8ر62 مليون متر مكعب) و3ر2 بالمائة في الوطن القبلي (1ر20 مليون متر مكعب).

وبلغت الايرادات الجملية للسدود، من غرة سبتمبر 2024 الى غاية 16 أفريل 2025، وفق المصدر ذاته، نحو 8ر737 مليون متر مكعب، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 5ر21 بالمائة بالسنة الفارطة (3ر707 مليون متر مكعب).

وسجلت هذه الايرادات انخفاضا بنسبة 2ر53 بالمائة بالمقارنة بالايرادات المسجلة خلال معدل الفترة والبالغة 5ر1576 مليون متر مكعب.

وتوزعت هذه الايرادات، حتى 16 أفريل 2025، الى 7ر89 بالمائة في سدود الشمال و3ر7 بالمائة منها نحو الوسط في حين لم يستقطب الوطن القبلي سوى 3 بالمائة من هذه المياه الوافدة، وفق المصدر ذاته.

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