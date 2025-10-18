نشرة استثنائية: أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة

يتواصل نزول الأمطار هذا اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمناطق الجنوب ثم تشمل جهات الوسط والشمال الغربي حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة.

وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا خاصة بولايات صفاقس وقابس والمهدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

كما ينتظر تواصل نزول الأمطار يوم غد الأحد 19 أكتوبر 2025 بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط والجنوب الشرقي.

كلمات البحث :أمطار;طقس;نشرة استثنائية