نشرة استثنائية: أمطار مرتقبة آخر نهار وليل الثلاثاء

يتميز الوضع الجوي، بداية من آخر نهار اليوم الثلاثاء، بنزول امطار متفرقة وأحيانا رعدية بالشمال الغربي، ثم تشمل أثناء الليل بقية مناطق الشمال والوسط ولاحقا اخر الليل الجنوب الشرقي.

وتكون هذه الأمطار، وفق نشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، محليا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي وبجهتي الساحل والوطن القبلي، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

ويتواصل، غدا الأربعاء، نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية مع انخفاض في درجات الحرارة لتتراوح القصوى منها عامة بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

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