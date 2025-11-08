نشرة متابعة: أمطار رعدية ومحليا غزيرة مع رياح قوية آخر اليوم السبت

يكون الوضع الجوي، آخر اليوم، السبت، وغدا الأحد، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بمناطق الشمال، تكون أحيانا غزيرة، خاصّة، بأقصى الشمال الغربي، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي.

وتتراوح أعلى كميّات الأمطار بين 30 و50 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وينتظر هبوب رياح قويّة بالشمال والوسط، حيث تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س وتكون في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية.

