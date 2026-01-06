نشرة متابعة: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع أمطار محليا غزيرة

يتميز الوضع الجوّي بداية من آخر اليوم الثلاثاء، بنزول أمطار متفرقة، تكون مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة أثناء الليل خاصّة بأقصى الشمال الغربي ثم لاحقا بجهتي الوطن القبلي والساحل.

وتتراوح أعلى كميّات الأمطار بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد.

وينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بصفة ملحوظ بداية من آخر الليل، حيثت تتراوح الصغرى عامة بين 5 و8 درجات وتكون بين صفر و4 درجات بالمناطق الغربية، مع تساقط الثلوج بمرتفعات القصرين وسليانة والكاف وجندوبة، أما درجات الحرارة القصوى فتكون بين 10 و14 درجة ولا تتجاوز 6 درجات بالمرتفعات غدا الاربعاء.

