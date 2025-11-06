نشرة متابعة: توقع نزول أمطار مؤقتا رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة

يكون الوضع الجوي آخر اليوم، الخميس، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بمناطق أقصى الشمال الغربي، تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط أثناء الليل ويوم غد، الجمعة، وتكون أحيانا غزيرة، خاصّة، بمناطق أقصى الشمال، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتتراوح أعلى الكميّات، المتوقعة، بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قويّة تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن تنخفض درجات الحرارة غدا، الجمعة، بمناطق الشمال والوسط، لتتراوح أقصاها بين 18 و23 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.

