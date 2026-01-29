نشرة متابعة: رياح قوية جدا مع أمطار غزيرة يوم السبت القادم

يتميز الوضع الجوي بداية من آخر نهار اليوم الخميس 29 جانفي 2026 وإلى غاية صباح يوم غد الجمعة 30 جانفي، بنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة أثناء الليل خاصة بأقصى الشمال الغربي.

وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة له، بأن أعلى الكميات ستتراوح بين 30 و50 مليمترا مع تساقط البرد.

وينتظر تواصل نزول الأمطار يوم السبت 31 جانفي، بالشمال ثم تشمل تدريجيا الوسط وتكون رعدية وأحيانا غزيرة أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية.

وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 مليمترا وتصل 80 مليمترا بأقصى الشمال الغربي مع رياح قوية بأغلب الجهات، تتراوح سرعتها القصوى بين 80 و 100 كلم/س وتكون قوية جدا تصل مؤقتا إلى 120 كلم/س في شكل هبات خاصة بالمرتفعات كما تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب.

