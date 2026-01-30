نشرة متابعة: رياح قوية جدا و أمطار محليا غزيرة



يتميز الوضع الجوي بداية من ظهر يوم الغد السبت، بهبوب رياح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا بأغلب الجهات حيث تتراوح سرعتها القصوى بين 60 و 80 كلم/س وتصل مؤقتا إلى 110 كلم/س في شكل هبات خاصة بجهات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان والكاف وسليانة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وكذلك بالجنوب بولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين وقابس ومدنين، وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الافقية كما تصل سرعتها القصوى إلى حدود 130 كلم/س أثناء الليل خاصة بالمناطق الجبلية.

كما ينتظر نزول الأمطار يوم الغد بالشمال ثم تشمل محليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ميليمترا وتصل محليا 70 مليمترا خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت ونابل مع تساقط البرد.

