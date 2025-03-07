نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي صباح اليوم الجمعة 7 مارس 2025، نشرة متابعة، أكد فيها أن الوضع الجوي يتواصل ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال الشرقي ثم تشمل تدريجيا الشمال الغربي ولاحقا عد الظهر الوسط والجنوب.
وستتراوح أعلى الكميات عامة بين 40 و60 مليمترا خاصة بجهات الشمال.
وتوقّع الرصد الجوي تسجيل تقلّص في فاعلية التقلبات تدريجيا بداية من الليلة.
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