نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي

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تعيين مدير عام جديد للمعهد الوطني للرصد الجوي أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء، عن تعيين أحمد حمام، مديرا عاما للمعهد الوطني للرصد الجوي ا ...

رياح شمالية غربية قويّة إلى قويّة جدّا بالشمال والوسط بداية من الغد يكون الوضع الجوي بداية من يوم غد الجمعة 19 ديسمبر 2023، ملائما لهبوب رياح شمالية غربية ق ...

المعهد الوطني للرصد الجوي يصدر نشرة تحذيرية خاصة اصدر ظهر اليوم الاثنين، المعهد الوطني للرصد الجوي، نشرة خاصة حذرفيها من تواصل نزول أمطار رعد ...

بنزرت: رجة أرضية بقوة 3.2 درجة سُجلت رجة أرضية بقوّة 3.2 درجة على سلم ريشتر بعد ظهر اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، على الساعة ...