نشرة متابعة: هبوب رياح قوية مع أمطار أحيانا غزيرة بعد ظهر الثلاثاء

يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024، بظهور سحب رعدية نشطة تتسبب في تهاطل أمطار محليا غزيرة بمناطق الشمال خاصة بتونس الكبرى وجهة الوطن القبلي وزغوان وشمال ولاية سوسة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

كما ينتظر هبوب رياح قوية بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وتتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية.

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