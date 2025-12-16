نشرة متابعة: وضع جوي ملائم لظهور ضباب كثيف بأغلب الجهات الليلة وغدًا

اخر تحديث : 16/12/2025
يكون الوضع الجوي ليل، الثلاثاء، وغدا، الأربعاء، ملائما لظهور ضباب محلي كثيف بأغلب الجهات، ويكون كثيفا، خاصة، بالمناطق الساحلية والمنخفضات والمحاذية للغابات والسدود والأودية، مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية إلى ما دون 200 مترا، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وينتظر أن ينقشع الضباب تدريجيا بداية من الساعة العاشرة صباحا من صباح غد، الأربعاء.


