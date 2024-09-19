نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة: تعليق الدروس بصفة استثنائية في ولايتي قفصة وصفاقس

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بصفاقس خلال جلسة عقدتها بمقر الولاية اليوم الخميس، بإشراف والي الجهة محمد الحجري، تعليق الدروس للفترة المسائية، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، بالنسبة للمؤسسات تعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي ومؤسسات التكوين المهني، وذلك في إطار التوقي من مخاطر التقلبات المناخية .

كما تقرر تفعيل اللجان المحلية وهي في حالة إنعقاد دائم وتركيز خلية يقظة تضم كافة الأطراف المعنية.

من جهته، أعلن والي قفصة ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بقفصة عن تعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وذلك بداية من منتصف النهار اليوم بكافة معتمديات الجهة على أن تستأنف سيرها الطبيعي غدا مبدئيا.

وأشار بلاغ نشرته ولاية قفصة على صفحتها الرسمية إلى أن تعليق الدروس يأتي نظرا للتقلبات المناخية المتوقعة عشية استنادا لبلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي.

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