نعسان / بنعروس: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالأوساط التربوية

تمكنت دورية مشتركة بين وحدات إدارة الإستعلامات و الأبحاث والإدارة العامة لوحدات التدخل من تفكيك شبكة متخصصة في ترويج المخدرات، تنشط أمام المؤسسات التربوية.

وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة أسفرت هذه العملية عن القبض على أحد عناصر الوفاق الإجرامي المذكور وحجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي.

وتأتي هذه العملية وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، في سياق استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحد من ظاهرة ترويج المخدرات التي تستهدف الفئات الشابة، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة.

هذا ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي نشاط مشبوه، وذلك في إطار دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.

كلمات البحث :أوساط تربوية;بنعروس;شبكة;مخدرات