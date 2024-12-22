نعسان – رواد: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين ولايات تونس الكبرى

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببن عروس يوم 21 ديسمبر 2024 بمشاركة مختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل بإقليم بن عروس، من إلقاء القبض على 4 من عناصرها من بينهم 2 أجانب وحجز كمية من مخدّر « الكوكايين » المعّد للترويج .

و أذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالإحتفاظ بهم على ذمّة الأبحاث.

كما دعت الإدارة العامة للحرس الوطني جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة، والاتصال بالرقم 71860135 للمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.

كلمات البحث :تونس الكبرى;رواد;نعسان