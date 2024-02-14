نفطة: استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 100 هكتار

اخر تحديث : 14/02/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

عقار فلاحي

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024، عقارا دوليا فلاحيا يمسح حوالي 100 هكتار بمعتمدية نفطة من ولاية توزر سبق الاستيلاء عليه من قبل الغير وتصرفوا فيه بوجه غير قانوني.

وجرت العملية بحضور كافة الاطراف المتداخلة في تنفيذ قرار الإزالة الصادر عن والي الجهة.

كما تسلمت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر العقار المذكور في انتظار إعادة توظيفه في الدورة الاقتصادية بالجهة طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها.


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