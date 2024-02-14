نفطة: استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 100 هكتار

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024، عقارا دوليا فلاحيا يمسح حوالي 100 هكتار بمعتمدية نفطة من ولاية توزر سبق الاستيلاء عليه من قبل الغير وتصرفوا فيه بوجه غير قانوني.

وجرت العملية بحضور كافة الاطراف المتداخلة في تنفيذ قرار الإزالة الصادر عن والي الجهة.

كما تسلمت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر العقار المذكور في انتظار إعادة توظيفه في الدورة الاقتصادية بالجهة طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها.

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