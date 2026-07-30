نفوق سلحفاة بحرية ضخمة الرأس بشاطئ مارينا المنستير

أعلنت جمعية أزرقنا الكبير اليوم الأربعاء، أن أعوان الأمن السياحي بمارينا المنستير قاموا يوم 29 جويلية 2026 بإبلاغ الجمعية فور العثور على سلحفاة بحرية ضخمة الرأس (Caretta caretta) نافقة على شاطئ مارينا المنستير فتولى أعوان الحماية المدنية نقلها إلى الشاطئ ثم تم نقلها إلى مركز رعاية السلاحف البحرية بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار (INSTM)، حيث ستخضع للمعاينة والفحوصات اللازمة لتحديد أسباب النفوق.

ودعت الجمعية جميع المواطنين والمصطافين إلى المحافظة على نظافة الشواطئ والبحر، وعدم رمي النفايات، وخاصة البلاستيك، لما يمثله من خطر كبير على السلاحف البحرية والكائنات البحرية الأخرى.

كما أكدت على أهمية الإبلاغ الفوري عند العثور على سلحفاة بحرية، حية أو نافقة، حتى تتمكن من التدخل في الوقت المناسب والمساهمة في حمايتها ومتابعتها علميًا.

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