نقابات التعليم الأساسي والثانوي بتونس الكبرى تقرّ تعبئة هياكلها استعدادا لاحتجاج 28 أوت الجاري أمام وزارة التربية

انعقدت اليوم الاثنين، الهيئة القطاعية المشتركة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي لجهات تونس الكبرى (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة) بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وأسفرت عن الاتفاق على تعبئة الهياكل النقابية استعدادا للوقفة الاحتجاجية المقرر تنفيذها يوم الخميس 28 أوت الجاري أمام وزارة التربية، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي.

وأضاف إقبال العزابي في تصريح اليوم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) إن الاحتجاج المزمع تنفيذه الخميس المقبل يأتي على خلفية ما اعتبره « ضربا للحق النقابي وغلقا لباب التفاوض من قبل وزارة التربية مع نقابات التعليم حول المطالب المهنية والمادية للأساتذة ».

ولفت العزابي الى ان اجتماع الهيئة القطاعية المشتركة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي لجهات تونس الكبرى يأتي بهدف تعبئة الهياكل النقابية استعدادا لتنفيذ إضراب قطاعي في التعليم الأساسي يوم 7 أكتوبر المقبل. وتتمحور أبرز مطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وفق العزابي، حول « حركة المديرين التي تمت خارج الصيغ القانونية والتفاوض المشترك بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الأساسي إضافة إلى المطالب المتعلقة بتسوية وضعية المعلمين الموجودين بالسلم المهني أ 3 وكذلك الزيادة في الأجور ».

وللاشارة كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد أعلنت على صفحتها الرسمية على فيسبوك عن تنفيذ وقفة احتجاجية الخميس المقبل للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وفتح باب التفاوض مع وزارة التربية حول المطالب المهنية والمادية للأساتذة.

