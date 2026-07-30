نقابات القطاع العمومي للصحة تدعو سلطة الاشراف إلى اقرار إجراءات طوارئ صحية

طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ،سلطة الاشراف باقرار اجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت انها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة.

ودعت، في بيان مشترك تم نشره أمس الاربعاء، إلى إعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة.

كما طالبت بإجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجات حر قادمة.

وعبرت نقابات القطاع العمومي للصحة ممثلة في النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاستشفائيين الجامعيين والجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، في ذات البيان ، استعداد مهنيي الصحة لبذل كل الجهود من أجل حماية المواطنين وانقاذ المستشفيات العمومية من الانهيار محملة في المقابل وزارة الصحة المسؤولية في رسم الخطط الكفيلة بتخطي الازمة وفق نص البيان .

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