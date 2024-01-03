نقابة الصحفيين: إجراءات تتبع الصحفي زياد الهاني «فضيحة قانونية»

وصف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، إجراءات تتبع الصحفي زياد الهاني بــ « الفضيحة القانونية »، معتبرا أن الزج بثلاثة صحفيين ظلما في السجن من أجل ممارسة مهنتهم يعد « سابقة في تاريخ الصحافة التونسية ».

وأكّد الدبار خلال اجتماع عام عقدته نقابة الصحفيين بمقرها بالعاصمة اليوم الأربعاء 3 جانفي 2024، حول الخطوات النضالية القادمة التي ستتخذها في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات وإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، أن الصحفي « لا يطالب بالحصانة وإنما يطالب بظروف عمل تضمن حرية التعبير وممارسة عمله دون تهديد ».

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