نقابة الصحفيين التونسيين تنعي الصحفي الهاشمي نويرة

نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها مساء الجمعة، الهاشمي نويرة، الصحفي والمحلل السياسي البارز، وأحد الوجوه المهنية والنقابية التي ساهمت بفاعلية في ترسيخ العمل الصحفي المنظم في تونس، والذي وافته المنية أمس بعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء.

لقد قضى الفقيد سنوات طويلة في العمل الصحفي، حيث اشتغل صحفيًا بعدد من الصحف التونسية، من بينها جريدتا الصباح والصحافة، وتولّى مسؤوليات تحريرية، وكان من الأسماء البارزة والمؤثرة في المشهد الإعلامي التونسي. كما عرفه الجمهور محلّلًا سياسيًا في عديد القنوات التلفزية والإذاعات التونسية، وأسهم بقراءاته وتحليلاته الرصينة في توضيح القضايا السياسية الوطنية والإقليمية.

كما تعاون الفقيد مع عدد من الصحف العربية، وكتب مقالات تحليلية عُرفت بالعمق والجرأة والاستقلالية، وتحمّل مسؤوليات مهنية عربية بصفته مستشارًا باتحاد الصحفيين العرب، إلى جانب مساهمته في تدريب الصحفيين ودعم تطوّر الممارسة الإعلامية ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.

وإلى جانب مسيرته الصحفية، كان الراحل من الفاعلين الأساسيين في العمل النقابي الصحفي، حيث ساهم بشكل متقدّم وفعلي في الانتقال التاريخي من جمعية الصحفيين التونسيين إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وأسهم في تثبيت الإطار النقابي الجديد قانونيًا وتنظيميًا.كما كان له دور مهم في تعزيز حضور النقابة ومكانتها عربيًا ودوليًا، عبر توطيد علاقاتها مع المنظمات والهيئات الصحفية العربية والدولية، والعمل على دعم إشعاعها والدفاع عن قضايا الصحفيين التونسيين في المحافل الخارجية.

وتقدمت النقابة بالتعازي والمواساة إلى عائلته الكريمة، وإلى زملائه وأصدقائه ومحبيه، راجية من الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

« إنا لله وإنا إليه راجعون »

كلمات البحث :الهاشمي نويرة;نعي;نقابة الصحفيين التونسيين