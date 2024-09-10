نقابة الصحفيين تحمل وزارة العدل مسؤولية انهيار الوضع الصحي لمحمد بوغلاب

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، انهيار الحالة الصحية للصحفي محمد بوغلاب الذي تم إيداعه السجن منذ مارس 2024 وتتم ملاحقته قضائيا في عديد الملفات على خلفية عمله الصحفي.

وأفادت النقابة بأن معاناة بوغلاب من أمراض مزمنة تتواصل بسبب ضعف الإحاطة الطبية بوضعه الصحي بالسجن، وعدم توفر بعض الأدوية وبدائلها خاصة وأن بوغلاب يعاني من أمراض مزمنة متقدمة على غرار مرض السكري وضغط الدم، كما يتواصل حرمانه من التواصل مع عائلته عبر المراسلات المكتوبة.

واعتبرت النقابة أن التردّي الخطير للوضع الصحي لمحمد بوغلاب خلف له أضرارا صحية وجسدية كبيرة تهدد سلامته الجسدية وحياته، معبرة عن تضامنها المطلق والمبدئي معه ومع كل الصحفيين والصحفيات بالسجون التونسية الذين يعانون من ظروف سجنية قاسية خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتوفير الأدوية واحترام حقوقهم كمساجين في الرعاية الصحية.

كما طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة العدل بالتدخل العاجل في حالة الصحفي محمد بوغلاب وإرساله للمستشفى للمعاينة وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له، داعية وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى مراعاة احتياجات الزميل من أدوية مرض السكري وحقه في الماء وغيره سواء في السجن أو خلال نقله لحضور جلسات محاكماته المتعددة والتي تطول لتصل في بعض الحالات إلى 8 ساعات.

وحملت النقابة وزارة العدل مسؤولية الوضع الصحي الذي يعاني منه محمد بوغلاب ومسؤولية كل المضاعفات التي قد تنجر عن نقص تمتعه بحقه في العلاج.

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