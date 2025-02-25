نقابة الصحفيين تدعو لوقفة تضامنية مع زياد الهاني غدًا الأربعاء

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، الصحفيين الى وقفة تضامنية مع الزميل زياد الهاني وذلك غدا الأربعاء 26 فيفري 2025 بداية من الساعة 10 صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

وكان الصحفي زياد الهاني قد تلقى استدعاء للمثول غدا الأربعاء 26 فيفري الجاري أمام قاضي التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية تونس 1 بوصفه متهما دون إعلامه بأي تفاصيل إضافية حول الملف.

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