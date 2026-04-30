نقابة الصحفيين تندّد باختطاف الصحفي حافظ مريبح وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الخميس، تعرّض الصحفي التونسي حافظ مريبح، مساء الأربعاء 29 أفريل 2026، إلى الاختطاف أثناء مرافقته لمسار « أسطول الصمود الدولي » لكسر الحصار عن قطاع غزة وتغطيتها، وذلك من قبل الاحتلال الصهيوني، في خرق سافر للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين في مناطق النزاع، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف ذات الصلة.

كما حمّلت النقابة الاحتلال الهمجي المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، معبّرة عن تضامنها التام واللامشروط معه، ومؤكدة أنّ مشاركته في هذه المهمة تُجسّد أسمى معاني الالتزام المهني والنضالي، انسجاماً مع رسالة الصحافة في نقل الحقيقة والانحياز لقيم العدالة وحقوق الإنسان.

كما سجّلت النقابة أنّ هذا الاعتداء لم يستهدف الصحفي حافظ مريبح فقط، بل شمل عشرات النشطاء والمدنيين من جنسيات مختلفة كانوا على متن الأسطول، في سياق سياسة ممنهجة تستهدف منع توثيق الانتهاكات وطمس الحقيقة.

كما طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حافظ مريبح، وكافة الصحفيين والمدنيين المحتجزين من قبل قوات الاحتلال.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية إلى التحرّك العاجل والفعّال عبر القنوات الدبلوماسية، لضمان حماية الصحفي المختطف وسلامة جميع التونسيين المحتجزين، وتأمين عودتهم في أقرب الآجال.

وطالبت الوزارة المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية بتأمين تغطية واسعة ومتواصلة للاعتداءات التي استهدفت « أسطول الصمود »، بما يضمن كشف الحقيقة والتصدّي لمحاولات التعتيم.