نقابة الصحفيين تنعى الصحفي الراحل الطيب فراد



نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 2 جانفي 2025 بكل حزن وأسى، نبأ وفاة الصحفي الطيب فراد.

الفقيد خريج معهد الصحافة وعلوم الأخبار، متحصل على شهادة الماجستير في الصحافة، وكذلك خريج جامعة باريس متحصل منها على ماجستير في الصحافة.

بدأ مسيرته المهنية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء ليصبح أحد أبرز المراسلين للصحف العربية في تونس.

كان الطيب فراد مراسلًا لصحيفة الجزيرة السعودية في باريس لمدة أربع سنوات قبل أن يصبح مدير مكتبها في تونس. كما كان مراسلًا للعديد من الصحف والمجلات العربية مثل *سيدتي* وغيرها.

تميز الراحل في تغطياته المختلفة من تونس لعدة وسائل إعلام عربية. كان مكتبه في بناية « الكوليزاي » بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة قبلة لكل زملائه الذي ما كان يرد لهم طلبا أو يتأخر عن خدمتهم.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

« إنا لله وإنا إليه راجعون » رحم الله الصحفي الطيب فراد.

كلمات البحث :الطيب فراد;نقابة الصحفيين