نقابة الصحفيين تنعى المصور الصحفي محمد طاطا

غيّب الموت اليوم الخميس 25 أكتوبر 2025، المصور الصحفي محمد طاطا.

وعمل الفقيد مصورا صحفيا في عدة قنوات تونسية وأجنبية وفي العديد من المواقع الإعلامية وعرف بدماثة أخلاقه وحسن سيرته مع زميلاته وزملائه.

وقد تقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أسرته وزميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

« إنا لله وإنا إليه راجعون »

