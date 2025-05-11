نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة

افتُتحت صباح اليوم الأحد 11 ماي 2025 بشارع الحبيب بورقيبة، نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، بإشراف عزالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحضور حمادي الحبيب كاتب الدولة للمياه وعدد من إطارات الوزارة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، الموافق لـ12 ماي من كل سنة، وتحت شعار « نحو فلاحة ذكية من أجل سيادة غذائية » .

وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب المنتجات الفلاحية من المستهلك بأسعار تفاضليّة، حيث تضمنت نقطة البيع عددا من المنتجات من خضر وغلال ومنتجات الدواجن والصيد البحري التابعة لديوان الأراضي الدولية والمجامع المهنية، وتتواصل هذه التظاهرة إلى غاية يوم 14 ماي 2025.

كلمات البحث :المستهلك;المنتج;شارع الحبيب بورقيبة;نقطة بيع