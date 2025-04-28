نقل القنصلية العامة لتونس ببون الى مدينة دوسلدورف بداية من 6 ماي المقبل



أعلنت وزارة الشؤون الحارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ،مساء الاثنين في بلاغ ، عن قرار نقل مقرّ القنصلية العامة للجمهورية التونسية ببون (ألمانيا)، إلى مدينة دوسلدورف الالمانية ابتداء من يوم الثلاثاء 6 ماي المقبل وذلك بالعنوان التالي:

Uerdinger Straße 96

40474 Düsseldorf

وبينت الوزارة ان قرار نقلة المقرّ المذكور يندرج في إطار « الخطّة الرامية إلى مزيد حوكمة الانتشار القنصلي وتأمين الحضور الاقتصادي والإشعاع الثقافي لتونس في مدينة دوسلدورف، عاصمة مقاطعة شمال الراين وستفاليا، التي تحتضن أغلب البعثات القنصلية التي انتقلت اليها وإلى مدينة فرنكفورت بعد أن أصبحت برلين عاصمة ألمانيا، حيث بقي عدد محدود جدّا من القنصليات بمدينة ببون (أربع بعثات قنصلية).

وجاء في بلاغ الوزارة ايضا ان نقلة المقر ستُمكّن من مزيد تقريب الخدمات القنصلية لعدد أكبر من أفراد الجالية التونسية سواء بمدينة دوسلدورف التي تحتضن حوالي 5000 فردا أو المدن الأخرى على غرار أسن وفوبرتال ودورتموند وبيليفيلد وبوخوم واخن ومونستر والتي تحتضن بدورها عددا هاما من أفراد الجالية يصل إلى حوالي 25 ألف باعتبار التونسيين بدوسلدورف. وتضم تلك المدن الالمانية عددا من المؤسسات الصناعية إلى جانب عدد من الجامعات التي يزاول بها عدد هام من الطلبة التونسيين دراستهم.

واكدت الوزارة في بلاغها حرص جميع البعثات بالخارج، بما في ذلك القنصلية العامة بدوسلدورف، على مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية وتقريبها منها وتأمين بعثات قنصلية متنقلة تلبية لحاجيات أبناء تونس حيثما كانوا.

كلمات البحث :تونس;دوسلدورف;قنصلية