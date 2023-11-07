نقل تونس: تغيير جزئي لمسـلك خـط الحافلة رقم 87

أعلنت شركة النّقل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّه نظرا للأشغال الجارية على مستوى مفترق بن دحّة، سيتم إدخال تغيير جزئي على مسلك خط الحافلة رقم 87 بداية من 8 إلى 30 نوفمبر الجاري وذلك على النحو الآتي :

ذهابا : المسلك العادي إلى شارع النخيل – شارع الحرايرية- الطريق الشعاعية X- مفترق مركز الفحص الفني إلى حدود مفترق 14 جانفي سيدي حسين ثم المسلك العادي في اتجاه فوشانة.

إيابا : المسلك العادي – مفترق 14 جانفي سيدي حسين إلى حدود مفترق عمارات الحرايرية مرورا بمفترق مركز الفحص الفني – الطريق الشعاعية X- مفترق حي الزهور 4- شارع الحرايرية- شارع النخيل ثم المسلك العادي في اتجاه محطة الترابط « سليمان كاهية ».

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