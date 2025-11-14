نقل جوهر بن مبارك إلى المستشفى

أعلنت المحامية دليلة بن مبارك مصدق في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الجمعة، أن شقيقها الموقف جوهر بن مبارك تم نقله إلى المستشفى البارحة اين قضى ليلته إلى غاية اليوم الساعة 14.

وكشفت المحامية أن الاطباء عاينوا وجود مادة سامة خطرة جدا على مستوى الكلوتين ناتجة عن بداية تفتت العضلات Rhabdomyolyse جراء النقص الحاد للماء في الجسم

وقد تم إخضاع جوهر بن مبارك إلى العلاج دون مواد تغذي الجسم بطلب منه لكونه مواصل في الاضراب ويرفض التوقف عنه.

وأضافت المحامية أن الأعراض الأخرى ما تزال باعتبارها مرتبطة بعدم التغذية كعدم القدرة على المشى والكلام بصفة مسترسلة والأرق الواضح ونقص الوزن السريع .

