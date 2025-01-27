نقل سهام بن سدرين إلى المستشفى بعد «تدهور صحّتها بسبب إضرابها عن الطعام»

قال المحامي فتحي الرّبيعي، اليوم الإثنين في تصريح لـ(وات)، إنه جرى أمس الأحد نقل موكلته سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، الموقوفة على ذمة عدد من القضايا، إلى أحد مستشفيات العاصمة » بعد تدهور حالتها الصّحية بسبب إضراب جوع تخوضه منذ يوم 14 جانفي الحالي »

ولم يتسن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الاتصال بمصدر مسؤول بالإدارة العامة للسجون والإصلاح لتقديم توضيحات بخصوص هذه المسألة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق سهام بن سدرين بتهم تتعلّق بمهامها على رأس الهيئة، وأبرزها قضية » تزييف التقرير الختامي للهيئة » في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.

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