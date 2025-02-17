نقل عبير موسي إلى سجن « بلّي » بنابل والتصريح بالحكم في قضية منظمة « الدفاع عن المعتقدات » يوم 24 فيفري

أفاد فريق الدّفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، عبير موسي الموقوفة في عدد من القضايا، بأنّه تمّ نقل موكلته يوم الجمعة الماضي إلى السّجن المدني ببلّي من ولاية نابل، بعد أن كانت موقوفة بالسجن المدني للنساء بمنوبة.

وقال عضو هيئة الدفاع كريم كريفة، اليوم الإثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنه لم يتمّ إعلام عائلتها التي تقطن بالعاصمة ولا هيئة الدّفاع بنقلتها.

ولم يتسن لـ(وات) الحصول على توضيحات من الهيئة العامة للسجون والإصلاح بشأن هذا الموضوع.

وكان الحزب الدستوري الحر أصدر أمس الأحد بيانا عبر فيه عن استغرابه من نقل موسي، التي تنفذ منذ 6 أيام إضراب جوع، إلى المستشفى الطّاهر العموري بنابل عوض نقلها إلى مستشفى قريب من سجنها بمنوبة.

ومثلت عبير موسي، اليوم الإثنين، على أنظار الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس في قضية كانت رفعتها ضدها منظمة « الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهظة التطرف والإرهاب » في سبتمبر 2022، ورفضت الإجابة عن أي سؤال وطلبت من الدّفاع كذلك « الانسحاب »، وقرّرت المحكمة بالتّالي صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 24 فيفري الحالي، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع كريم كريفة.

وكانت موسي دعت، في بيان نقله عنها فريق دفاعها، إلى عدم تقديم إعلامات نيابة عنها أمام الدوائر التي تمّت إحالتها عليها، احتجاجا على ما وصفته بالمحاكمات « غير العادلة » التي تخضع لها.

وجاء في البيان أيضا أنها « طلبت توجيه مكتوب بإسمها إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لكي لا يستجيب لأي طلب تسخير يوجه له من المحاكم لتكليف محام عنها وكذلك إشعار كافة المحامين بعدم قبول أي تسخير مباشر لنيابتها في أي ملف أمام الدائرة الجنائية ».

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