نقيب الصحفيين يُطالب بإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك ومحاكمتها في حالة سراح

التمس رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبّار، من القضاء تمتيع الصحفية شذى الحاج مبارك بالإفراج ومحاكمتها في حالة سراح باعتبارها لا تمثل خطرا على المجتمع ومراعاة وضعها الصحي المتدهور.

وقال ،اليوم الثلاثاء من أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة، خلال وقفة تضامنية نفذها صحفيون قبيل انعقاد أولى جلسات الاستئناف في قضية “انستالينغو” ” إنّ الظروف الصحية التي وصلت إليها الحاج مبارك لا تسمح لها بمزيد البقاء داخل السّجن بعد أن أمضت سنتين ونصف السنة داخل أسواره “.

وجدّد دبار في هذا السياق الدعوة لاحترام القاعدة القانونية التي تعتبر الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء ولا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى ووفق ضوابط صارمة وهو ليس حال الصحفية شذى الحاج مبارك، وفق تعبيره.

ولاحظ أنه إلى جانب المرسوم 54 والمجلّة الجزائية، يحاكم الصحفيون والاعلاميون اليوم كذلك على معنى قانون مكافحة الإرهاب.

