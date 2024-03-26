نمصية: تونس ستُسدد مستحقات خارجية تقارب 1.5 مليار دينار خلال أفريل القادم

كشفت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ان تونس ستسدد مستحقات مالية خارجية على شكل قرض بقيمة 5ر1 مليار دينار خلال شهر افريل 2024 بعد ان سددت 3 مليارات دينار خلال فيفري الماضي.

وقالت نمصية، خلال جلسة عامة للبرلمان عقدها الثلاثاء وناقشت مشروع قانون لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، » ان الالتزامات المالية لتونس تناهز العام الجاري 25 مليار دينار وقد سددنا مبلغ 3000 مليون دينار خلال يوم واحد ».

وذكرت نمصية في سياق متصل بحاجيات التمويل لسنة 2024 والبالغة قرابة 28 مليار دينار في ظل عدم توفر خيارات سوى دفع النمو الذي يبقى رهين دفع الاستثمار وقد صادقت الحكومة في الفترة الاخيرة على عديد المشاريع التنموية.

وأكدت الوزيرة انه يتعين العمل خلال سنة 2024 ، على جذب الاستثمار ورفع نسب النمو اكثر من المعتاد من خلال دفع الاستثمار وايجاد التمويلات. وأقرت نمصية بوجود صعوبات في التمويل، وقد سعت الحكومة الى توفير التمويلات من السوق الداخلية سواء على شكل موارد جبائية لكن الايفاء بالتعهدات في سداد القروض يتطلب دفع الاستثمار الذي يوفر القيمة المضافة ويرفع في المداخيل الجبائية.

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